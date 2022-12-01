Дочь Тутберидзе рассказала об отношении к ней в США

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, что к ним хорошо относятся в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассказали, что к ним хорошо относятся в США, где они живут и тренируются. Слова спортсменов приводит «Чемпионат».

Дэвис призналась, что у них сложились дружеские отношения со всеми фигуристами в группе Алексея Килякова и Елены Новак в Вирджинии. «Бывают ситуации на других катках, если мы куда-то приезжаем на время покататься — наверное, не все этому рады. Но так было всегда», — добавил Смолкин.

В сентябре Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России, а затем пропустили два этапа серии Гран-при. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.