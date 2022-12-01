Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола в матче с Тунисом на ЧМ

Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола Гризманна в матче с Тунисом на ЧМ-2022

Федерация футбола Франции (FFF) подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за отмены гола в матче с Тунисом на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Le Parisien.

«Мы пишем жалобу по поводу гола [Антуана] Гризманна, с нашей точки зрения, ошибочно не засчитанного», — пояснили в FFF. В организации отметили, что апелляция связана с процедурой использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Судья был вызван на пересмотр эпизода после возобновления игры. Однако Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила соревнований, не разрешает подобные действия.

30 ноября сборная Франции проиграла Тунису в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды. Единственный мяч на 58-й минуте встречи забил нападающий Вахби Хазри. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте Гризманн сравнял счет, однако судья отменил гол из-за офсайда.

Французы являются действующими чемпионами мира. Они впервые с 2014 года проиграли матч мундиаля, тогда они уступили Германии со счетом 0:1.