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12:06, 1 декабря 2022Спорт

Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола в матче с Тунисом на ЧМ

Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола Гризманна в матче с Тунисом на ЧМ-2022

Фото: Marko Djurica / Reuters

Федерация футбола Франции (FFF) подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за отмены гола в матче с Тунисом на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Le Parisien.

«Мы пишем жалобу по поводу гола [Антуана] Гризманна, с нашей точки зрения, ошибочно не засчитанного», — пояснили в FFF. В организации отметили, что апелляция связана с процедурой использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Судья был вызван на пересмотр эпизода после возобновления игры. Однако Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила соревнований, не разрешает подобные действия.

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30 ноября сборная Франции проиграла Тунису в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды. Единственный мяч на 58-й минуте встречи забил нападающий Вахби Хазри. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте Гризманн сравнял счет, однако судья отменил гол из-за офсайда.

Французы являются действующими чемпионами мира. Они впервые с 2014 года проиграли матч мундиаля, тогда они уступили Германии со счетом 0:1.

Дарья Коршунова
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