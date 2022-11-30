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20:28, 30 ноября 2022Спорт

Сборная Франции впервые с 2014 года проиграла матч чемпионата мира

Сборная Франции проиграла Тунису со счетом 0:1 на чемпионате мира-2022

Сборная Франции проиграла национальной команде Туниса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в городе Эр-Райян на стадионе «Эдьюкейшн сити» и завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды. Единственный мяч на 58-й минуте встречи забил нападающий Вахби Хазри. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял форвард Антуан Гризманн, однако судья отменил гол из-за офсайда.

Французы являются действующими чемпионами мира. Они впервые с 2014 года проиграли матч мундиаля, тогда они уступили Германии со счетом 0:1.

Сборная Франции стала лидером группы D, набрав шесть очков. Второе место заняла Австралия. Обе команды сыграют в 1/8 финала чемпионата мира. Австралийцы добились подобного результата впервые за 16 лет.

Анастасия Борисова
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