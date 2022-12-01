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13:01, 1 декабря 2022Среда обитания

Предсказано будущее ипотеки в России

«Ъ»: будущее рынка кредитов на жилье зависит от решения правительства по льготной ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

Динамика рынка кредитов на жилье в России до конца 2022 года и в 2023-м будет зависеть от решения правительства о продлении программы льготной ипотеки. К такому выводу пришли опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Руководитель направления «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова ожидает, что по итогам 2022 года банки снизят выдачу кредитов на жилье на 20 процентов, до 4,7 триллиона рублей, при средней ставке в 7,2 процента. В 2023 году, по словам эксперта, показатель вновь вырастет. «В 2023 году выдача ипотеки может составить 5,4 триллиона рублей, а средневзвешенная ставка по ней — 9 процентов», — предположила Филиппова.

Выдача в 2023-м увеличится на 14 процентов по сравнению с 2022-м, тогда как в текущем году она сократится на 19 процентов по сравнению с 2021-м. В своих прогнозах эксперты Frank RG исходят из того, что программа льготной ипотеки не будет продлена.

В Центробанке (ЦБ) отмечали, что по итогам октября банки уже замедлили рост ипотечного портфеля с 2,3 до 1,8 процента на фоне возросшей неопределенности. Выдача кредитов на жилье во втором месяце осени снизилась на 13 процентов по сравнению с сентябрем, до 448 миллиардов рублей. Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась на первичном рынке — минус 23 процента, на вторичном рынке снижение достигло 5 процентов.

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Банкиры подчеркивают, что влияние госпрограммы на ипотечный рынок не стоит недооценивать. Руководитель дирекции ипотечного кредитования Альфа-банка Анастасия Якупова считает отмену льготной ипотеки преждевременной, поскольку в 2022 году в стране построили рекордное количество жилья и одновременно образовалось максимальное количество непроданных объектов — порядка 40 процентов. В банке «Открытие» согласились с экспертом и предложили продлить программу на 2023 год, сделав ее более адресной.

В ЦБ понимают риски завершения льготной ипотеки и подходят к решению с осторожностью — регулятор решил опросить банки о видении рынка ипотеки в случае отмены программы. «Оценивать результаты пока преждевременно», — заявили в ЦБ. Ранее в Банке России и Минфине отмечали, что не видят целесообразным продлевать массовую льготную ипотеку под 7 процентов. При этом Минстрой выступает за продление госпрограммы. По данным источников «Коммерсанта», дискуссия по этому вопросу еще не завершена.

Несколько экспертов допускают, что при прекращении льготной ипотеки на новостройки рынок ожидает всплеск спроса на жилищные кредиты в 2022 году и падение интереса в 2023-м. Однако директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова убеждена, что в случае завершения программы льготной ипотеки резкого уменьшения спроса на кредиты не произойдет.

Нина Ташевская
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