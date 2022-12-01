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15:57, 1 декабря 2022Культура

Актер «Властелина колец» Бернард Хилл раскритиковал сериал «Кольца власти»

Актер «Властелина колец» Хилл назвал сериал «Кольца власти» «прибыльным предприятием»

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Актер фильма «Властелин колец» Бернард Хилл раскритиковал сериал «Кольца власти». Об этом сообщает The Variety.

«Это (сериал "Кольца власти" — прим. "Ленту.ру") прибыльное предприятие, и я не заинтересован ни в том, чтобы наблюдать за этим, ни в том, чтобы в нем участвовать. Удачи им и все такое, но это не похоже на правду», — заявил Хилл.

По мнению актера, Питеру Джексону не стоило снимать трилогию «Хоббит». Он отметил высокий рейтинг проекта и наличие в нем «действительно хороших вещей», однако подчеркнул, что фильм получился слишком затянутым для небольшого литературного произведения.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию и стартовали в начале октября.

В октябре стало известно, что студия Netflix заявляла о желании создать киновселенную «Властелина колец».

Ранее создателей сериала «Уэнсдэй» обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов.

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Анастасия Астахова
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