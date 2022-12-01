Актер «Властелина колец» Бернард Хилл раскритиковал сериал «Кольца власти»

Актер «Властелина колец» Хилл назвал сериал «Кольца власти» «прибыльным предприятием»

Актер фильма «Властелин колец» Бернард Хилл раскритиковал сериал «Кольца власти». Об этом сообщает The Variety.

«Это (сериал "Кольца власти" — прим. "Ленту.ру") прибыльное предприятие, и я не заинтересован ни в том, чтобы наблюдать за этим, ни в том, чтобы в нем участвовать. Удачи им и все такое, но это не похоже на правду», — заявил Хилл.

По мнению актера, Питеру Джексону не стоило снимать трилогию «Хоббит». Он отметил высокий рейтинг проекта и наличие в нем «действительно хороших вещей», однако подчеркнул, что фильм получился слишком затянутым для небольшого литературного произведения.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию и стартовали в начале октября.

В октябре стало известно, что студия Netflix заявляла о желании создать киновселенную «Властелина колец».

Ранее создателей сериала «Уэнсдэй» обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов.