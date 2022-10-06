Студия Netflix заявляла о желании создать киновселенную «Властелина колец»

Netflix заявлял о желании создать похожую на Marvel киновселенную «Властелина колец»

Шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн поделились подробностями о том, как создавался проект. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Разработкой сериала занялась студия Amazon, однако, по словам кинодеятелей, крупные стриминговые платформы боролись за право на экранизацию произведения Джона Рональда Руэла Толкина.

Например, Netflix предложил создать киновселенную «Властелина колец», похожую на Mavel, и снять несколько отдельных проектов, посвященных историям отдельных персонажей. Студия HBO выразила желание изменить историю «Властелина колец» и выпустить ее несколькими эпизодами в формате сериала.

Сообщается, что сумма бюджета Netflix в заявке на экранизацию работы Дж. Р.Р. Толкина составляла 250 миллионов долларов, а у Amazon она была «на десятки миллионов меньше».

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию и стартовали в начале октября.

Ранее стало известно, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» обошел «Дом Дракона» по количеству просмотров.