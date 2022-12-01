Создателей сериала «Уэнсдэй» обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов

Тима Бертона обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов в сериале «Уэнсдэй»

Создателей нового сериала «Уэнсдэй», в том числе режиссера Тима Бертона, обвинили в расизме. Об этом сообщает New York Post.

Фанаты возмутились, что темнокожие актеры в сериале исполняют роли отрицательных героев. Так, актриса Джой Сандей предстает в образе злой девочки в академии Nevermore. Антагонистом также выступает актер Иман Марсон, который сыграл хулигана и сына коррумпированного мэра. По сюжету его отец владеет компанией, которая прославляет паломников и колонизаторов.

Представитель Бертона отрицает все обвинения в расизме. Он заявил, что не станет обращаться по этому поводу к режиссеру за комментариями.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

Ранее сообщалось о том, что сериал «Уэнсдэй» стал самым просматриваемым шоу на Netflix.