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23:59, 1 декабря 2022Спорт

Сборная Японии победила Испанию на ЧМ-2022

Япония обыграла Испанию 2:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе
Такума Асано

Такума Асано. Фото: Paul Childs / Reuters

Сборная Японии по футболу победила команду Испании на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» и завершилась со счетом 2:1. На 11-й минуте счет открыл испанский нападающий Альваро Мората, однако в начале второго тайма с разницей в три минуты по одному мячу забили японцы Рицу Доан и Ао Танака и вывели свою команду впере. Таким образом, Япония, набрав шесть очков, заняла первое место в группе Е и вышла в плей-офф. Испанцы также прошли в стадию 1/8 турнира, остановившись на второй строчке в таблице с четырьмя очками.

В другом матче группы Е Германия со счетом 4:2 обыграла Коста-Рику. В составе победителей голами отметились Серж Гнабри, Никлас Фюллькруг и Кай Хаверц, оформивший дубль. Немцы набрали четыре очка и заняли третье место в таблице, уступив испанцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее в четверг, 1 декабря, сборная Марокко впервые за 36 лет прошла в плей-офф чемпионата мира. В решающем матче третьего тура команда обыграла канадских футболистов со счетом 2:1. Голами отметились полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Юссеф Эн-Несири.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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