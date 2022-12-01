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07:15, 3 декабря 2022Экономика

Экономист высказался о ближайшем будущем курса рубля

Экономист Беляев допустил падение курса евро до 61-62 за рубль

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Базовый курс одной валюты по отношению к другой зависит от общего состояния экономики одной и второй страны, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о ближайшем будущем курса доллара и евро.

Рубль-доллар

Российская экономика сейчас находится в адаптационном периоде, поделился специалист. И ее состояние вряд ли радикально изменится в лучшую или в худшую сторону в течение ближайших двух месяцев. В американской экономике наблюдались кризисные явления, но США пока удалось привести ее в стационарное состояние, убежден он.

«Это значит, в базовом варианте курс доллара по отношению к рублю изменится не может. Как он стоит на уровне 61, так и будет в течение этих месяцев гарантированно, если не будет каких-то экстраординарных событий, которые нам трудно предвидеть», — рассказал Беляев.

Экономист допустил отклонения от текущего курса в пределах рубля под влиянием конъюнктурных или информационных факторов, но обратил внимание, что это будут не трендовые изменения, а колебания.

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Рубль-евро

«Касательно европейской экономики у меня менее оптимистичные взгляды. Пока они держатся. У них нефтегазовый кризис еще полностью не проявился в силу того, что частично они выходят за счет экономии, частично за счет альтернативных поставок, частично за счет того, что они наполнили хранилища резервами, но там ухудшение как раз может быть в течение декабря-января», — предположил аналитик. Он счел вероятным, что курс евро упадет до 61-62 рублей.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил ослабление курса до 70 рублей за доллар в следствие падения цен на энергоресурсы.

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Екатерина Смирная
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