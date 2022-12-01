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12:47, 1 декабря 2022Мир

Лавров отреагировал на слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Лавров: слова Папы Римского о чеченцах и бурятах не помогают в урегулировании конфликта

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Слова Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине», не помогают в урегулировании конфликта и не прибавляют авторитета Ватикану. Так на заявление понтифика отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», — отметил глава российского МИД. Он также указал, что Россия, а также отдельно Бурятия и Чечня, отреагировали на высказывание Папы и надеются, что такое больше не повторится.

Папа Римский высказался об украинском конфликте в интервью America. В разговоре с журналистами издания он заявил, в частности, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

Реагируя на это, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Папы Римского демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. При этом в Ватикане указали, что не хотели обидеть народы России. Отмечалось, что Святой престол ценит добрые отношения с Москвой и выражает надежду на их развитие.

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Алина Гончарова
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