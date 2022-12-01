У совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова конфисковали акции Fesco

Суд конфисковал акции Fesco, принадлежащие совладельцу «Суммы» Зиявудину Магомедову

Мещанский суд Москвы конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие осужденному совладельцу компании «Сумма» Зиявудину Магомедову. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости

Из приговора следует, что арестованное имущество осужденных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых подлежит конфискации. В том числе речь идет об акциях Fesco. Зиявудину Магомедову принадлежало 32,5 процента в капитале транспортной группы. Также суд постановил конфисковать долю бизнесмена в «Сумме».

В четверг, 1 декабря, суд вынес приговор бывшему миллиардеру Зиявудину Магомедову. Его признали виновным в создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов, а также в хищении 11 миллиардов рублей. Совладельца «Суммы» приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, — к 18 годам лишения свободы. Помимо этого, каждому из них назначили штраф в 2,5 миллиона рублей.

Братьев арестовали весной 2018 года. Гособвинитель требовал назначить Зиявудину Магомедову 24 года лишения свободы, а его брату — 21 год. Оба осужденных не признали свою вину.

В 2019 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в 550 миллионов долларов. На тот момент он занимал 185-ю строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes.