ФИФА завела два дела против Мексики из-за дискриминационных кричалок на ЧМ

ФИФА завела два дела против Мексики из-за дискриминационных кричалок фанатов команды

Международная федерация футбола (ФИФА) завела два дисциплинарных дела против сборной Мексики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в ФИФА начали расследование из-за дискриминационных кричалок мексиканских фанатов на матчах сборной против Саудовской Аравии и Польши. Болельщики скандировали высказывания против ЛГБТ-сообщества.

Ранее в четверг, 1 декабря, сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура ЧМ, однако не смогла после этой победы выйти в плей-офф. Мексиканцы уступили по разнице забитых и пропущенных мячей полякам, также набравшим четыре очка.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.