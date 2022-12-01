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01:14, 1 декабря 2022Спорт

Мексика после победы не вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию, но не вышла в плей-офф чемпионата мира-2022

Фото: Reuters

Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, однако не смогла после этой победы выйти в плей-офф. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы C завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев, которые заняли третье место в турнирной таблице с 4 очками. Команда не сумела выйти в плей-офф ЧМ-2022, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

Команда Саудовской Аравии с 3 очками заняла последнее место в группе и также завершила выступление на чемпионате мира.

В другом матче аргентинцы оказались сильнее поляков. Встреча завершилась со счетом 2:0. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией, а Польша — с Францией.

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Марина Совина
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