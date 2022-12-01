Минобороны заявило об уничтожении трех складов с украинским вооружением

Минобороны отчиталось об уничтожении трех складов с украинским вооружением

Российские военные уничтожили три склада с украинским вооружением в Донецкой народной республике (ДНР) и в Запорожье. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склады с ракетно-артиллерийским вооружением находились в районе Вольного Поля в ДНР и в районе Орехова в Запорожской области.

Россия продолжает наступать на донецком направлении. Как заявили в Минобороны, за 28 ноября российские военные уничтожили более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и столько же автомобилей. 30 ноября Минобороны сообщило о полном освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация, 28 октября было объявлено о ее завершении.