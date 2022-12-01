Российских полицейских наказали за переписку в Telegram

Более 100 сотрудников МВД привлекли к ответственности за передачу данных через Telegram

Более 100 сотрудников российского МВД привлекли к ответственности за передачу конфиденциальных данных по незащищенным каналам связи, в том числе через Telegram и WhatsApp. Об этом заявил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко. Его слова приводит РБК.

Калиниченко рассказал, что полицейские часто обменивались в мессенджерах фотографиями либо сканами документов. Ответы на свои запросы они тоже просили пересылать по этому каналу связи.

«По результатам принятых мер Генпрокуратурой России в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Руководителям территориальных органов дополнительно направлено соответствующее указание о соблюдении законодательства о персональных данных», — отметил представитель Генпрокуратуры.

В марте Тверской суд Москвы признал компанию Meta, владеющую мессенджером WhatsApp и соцсетями Facebook и Instagram, экстремистской и запретил ее деятельность в России. После этого Facebook и Instagram в стране запретили, однако на WhatsApp блокировка не распространилась «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

В ноябре Минюст также внес Meta в реестр экстремистских организаций.