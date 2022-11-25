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13:52, 25 ноября 2022Интернет и СМИ

В России внесли Meta в реестр экстремистских организаций

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России внес американскую корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена; является головной компанией Facebook и Instagram, которые также запрещены в России) в реестр экстремистских организаций. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В списке компания указана как Meta Platforms Inc.

Ранее стало известно о том, что Росфинмониторинг включил Meta в перечень террористов и экстремистов.

В марте суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Также в стране запретили Facebook и Instagram.

С требованием признать Meta экстремистской организацией перед этим выступила Генпрокуратура России. Поводом стало то, что корпорация решила разрешить Facebook и Instagram в некоторых стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, в том числе военных. В действиях компании усмотрели признаки пропаганды терроризма и возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия.

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Евгения Наумова
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