ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками

«Роскосмос»: с космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками для Минобороны

С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками в интересах Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«1 декабря 2022 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Предназначение запущенных космических аппаратов не раскрывается.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической корпорации сообщил, что 28 ноября с космодрома Плесецк был запущен последний спутник «Глонасс-М».

10 октября с Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-К».