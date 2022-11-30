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10:05, 30 ноября 2022Наука и техника

Россия запустила последний «Глонасс-М»

ТАСС: 28 ноября был запущен последний спутник «Глонасс-М»

Фото: Vitaly Kuzmin / Wikimedia

В понедельник, 28 ноября, с космодрома Плесецк был запущен последний спутник «Глонасс-М». Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает ТАСС.

По словам собеседника, на околоземную орбиту был выведен последний космический аппарат «Глонасс-М», остававшийся в наземном резерве.

Согласно данным Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения, в настоящее время спутник, получивший номер 761, находится «на этапе ввода в систему».

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28 ноября с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом в интересах Минобороны.

10 октября с Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком Фрегат и спутником «Глонасс-К».

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Иван Потапов
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