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19:15, 28 ноября 2022Наука и техника

ВКС России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

«В понедельник, 28 ноября, в 18:17 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

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В начале ноября ВКС России провели запуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и военным спутником. Эксперт в области советской и российской космонавтики Анатолий Зак предположил, что в ходе пуска на орбиту могли вывести шестой спутник системы «Купол».

В октябре в «Роскосмосе» сообщили, что ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный. Также она несла три спутника связи «Гонец-М».

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Даниил Иринин
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