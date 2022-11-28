ВКС России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

«В понедельник, 28 ноября, в 18:17 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

В начале ноября ВКС России провели запуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и военным спутником. Эксперт в области советской и российской космонавтики Анатолий Зак предположил, что в ходе пуска на орбиту могли вывести шестой спутник системы «Купол».

В октябре в «Роскосмосе» сообщили, что ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный. Также она несла три спутника связи «Гонец-М».

