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18:26, 1 декабря 2022Мир

В Кремле оценили вероятность скорого созвона Макрона и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Путин не планирует звонить Макрону
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина пока не значится телефонный разговор с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Пока нет», — сказал Песков, говоря о планах российского лидера провести телефонный разговор с Макроном.

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Ранее Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни. Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрон не подавал сигналов о желании провести переговоры с российским визави по дипломатическим каналам, поэтому слухи о том, что между ними может состояться разговор, не соответствуют действительности.

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Глеб Бажуткин
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