В Кремле оценили вероятность скорого созвона Макрона и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Путин не планирует звонить Макрону

В графике президента России Владимира Путина пока не значится телефонный разговор с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Пока нет», — сказал Песков, говоря о планах российского лидера провести телефонный разговор с Макроном.

Ранее Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни. Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрон не подавал сигналов о желании провести переговоры с российским визави по дипломатическим каналам, поэтому слухи о том, что между ними может состояться разговор, не соответствуют действительности.

