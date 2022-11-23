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17:32, 23 ноября 2022Мир

Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни

AFP: Макрон заявил, что планирует «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал «прямые контакты» с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. О соответствующих планах главы государства сообщает AFP, передает ТАСС.

«Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни», — высказался французский президент. Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава Пятой республики добавил, что разговор пройдет «по следам» его переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее Макрон выразил надежду, что в скором времени Украина вернется за стол переговоров и сможет заключить мирный договор с Россией для завершения конфликта. Он добавил, что полон решимости оставить открытыми каналы связи с Путиным и другими главами государств.

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Виктория Кондратьева
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