Появилось видео с освобожденными из плена на Украине российскими солдатами

Депутат Саралиев опубликовал видео с солдатами РФ, освобожденными из украинского плена

Появились кадры с российскими военнослужащими, которые были освобождены из плена на Украине. Соответствующий видеоролик опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.

На записи видно, как группа российских военнослужащих находится возле машин с бригадами медиков.

1 декабря Минобороны сообщило, что с Украины вернулись 50 пленных российских военных. В ведомстве уточнили, что обмен был проведен после переговорного процесса.

Вернувшимся российскими солдатам пообещали оказать всю необходимую медицинскую помощь.

До этого обмен анонсировал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его сведениям, обмен должны были провести по формуле «50 на 50».

26 ноября Минобороны России доложило о возвращении девяти военных в результате обмена пленными с украинской стороной.