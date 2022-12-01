Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Торонто» Илью Самсонова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Илью Самсонова признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь на четверг, 1 декабря, Самсонов помог «Торонто» одержать победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 3:1. Самсонов отразил 23 броска из 24, и был также признан второй звездой матча.

Первой звездой дня стал форвард «Баффало Сейбрс» Дилан Козенс. Он отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Детройт Ред Уингс» (5:4 по буллитам). Второй звездой дня признали защитника «Нью-Йорк Рейнжерс» Райана Линдгрена, в активе которого три результативные передачи во встрече с «Оттава Сенаторс» (3:1).

30 ноября первой звездой дня стал капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Россиянин отметился двумя заброшенными шайбами в матче против «Ванкувер Кэнакс». Он достиг отметки в 403 гола в карьере в гостевых матчах НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки.