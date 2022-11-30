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08:21, 30 ноября 2022Спорт

Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ

Овечкин забросил 403-ю шайбу и побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре против «Ванкувер Кэнакс» он оформил дубль на 6-й и 12-й минутах. Таким образом, россиянин забросил 403-ю шайбу в карьере в гостевых матчах НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки.

Всего в карьере Овечкина 793 шайбы в 1298 матчах. Он является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и Хоу с 801 голом.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Марина Совина
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