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12:33, 1 декабря 2022Экономика

Российские компании столкнулись со сложностями из-за Китая

«Ъ»: коронавирусные ограничения в Китае осложняют торговлю с Россией

Фото: Shutterstock

Российские компании, работающие с китайскими производителями, сталкиваются со сложностями из-за коронавирусных ограничений, вводимых в КНР в рамках политики нулевой терпимости к вирусу, пишет «Коммерсантъ».

В Федеральной таможенной службе указывают, что автомобильные и смешанные пункты пропуска на российско-китайской границе функционируют на условиях запретов, вводимых Пекином, а в пиковые периоды загрузка существенно превышает проектную пропускную способность. Тем не менее торговля с Китаем развивается: с начала года товарооборот увеличился на четверть и к декабрю может достичь 160 миллиардов долларов. Рост спроса на китайский импорт увеличил нагрузку на железнодорожные сети и пункты пропуска.

Коронавирусные ограничения отражаются и на работе складов производственных предприятий. Меры удлиняют сроки доставки: в начале лета в Москву грузы можно было доставить в пределах 40 дней, а теперь сроки могут доходить до трех месяцев.

В самом Китае жесткая антиковидная политика привела к волне протестов, начавшейся в конце ноября. Поводом для них стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли десять человек. Сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

Недовольство вызывают и жесткие ограничения на предприятиях: например, массовые беспорядки произошли на заводе тайваньской Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, которая играет ключевую роль в производстве iPhone.

Одним из символов демонстрантов стали белые листы бумаги, служащие метафорой цензуры. Из-за этого крупная компания M&G Stationery (более 80 тысяч торговых точек в стране) приняла решение запретить продажу листов А3.

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Платон Щукин
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