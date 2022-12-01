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13:08, 1 декабря 2022Россия

Кремль обвинил НАТО в навязывании войны Украине

Песков заявил, что НАТО навязывает войну Украине и накачивает ее вооружениями

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Страны НАТО навязывают войну Украине и накачивают ее вооружениями. Об этом, комментируя на слова генсека альянса Йенса Столтенберга, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг ранее заявил, что главная задача Украины — сохранение независимости, а не вступление в НАТО. По его словам, «если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства [в НАТО] не будет на столе совсем».

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«Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает "воевать до последнего украинца". Альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями, тем самым, естественно, продлевая войну, осложняя ситуацию для того самого украинского режима», — считает пресс-секретарь президента.

По его мнению, слова генсека Североатлантического альянса о том, что Украине сейчас нужно думать не о членстве в НАТО, а о собственном суверенитете, вряд ли можно считать прозрением со стороны альянса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине с помощью поставок оружия и подготовки военных кадров. Министр указал, что российская сторона выводит из строя объекты энергетики на Украине, которые позволяют Западу «накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских».

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Анастасия Шейкина
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