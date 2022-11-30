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15:13, 30 ноября 2022Мир

В НАТО назвали главное условие вступления Украины в альянс

Генсек НАТО Столтенберг назвал главной задачей «сделать все, чтобы Украина победила»

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО необходимо сделать все возможное ради победы Украины, потому как без этого условия членство в альянсе невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

По словам Столтенберга, члены альянса должны «сделать все, чтобы Украина победила как демократическая суверенная страна в Европе».

«Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», — добавил он в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Бухаресте.

Ранее Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине.

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Варвара Кошечкина
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