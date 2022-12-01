Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины

Соседи погибшего в горящей машине в Волгограде мальчика заявили, что его могли спасти

Трехлетнего мальчика, который погиб после взрыва машины во дворе жилого дома в Волгограде, можно было спасти. Новые подробности о происшествии рассказали соседи пострадавшей семьи в беседе с журналистами портала E1.ru.

По словам местных жителей, они выбежали на улицу сразу после взрыва, но не знали, что внутри горящего автомобиля находится ребенок. Россияне заметили только лежащего на земле без сознания отца и плачущую мать мальчика, которая что-то кричала. Как рассказала очевидица происшествия, ее муж просмотрел записи с камер наблюдения и увидел, как отец ребенка сажает его в машину, а спустя несколько секунд происходит взрыв. «Мальчика можно было спасти, но никто не знал, что он в машине», — заявила женщина.

После происшествия мать погибшего ребенка забрали родственники, чтобы помочь справиться с шоком. Журналисты портала выяснили, что она работала на индивидуального предпринимателя, который в том числе занимался газовым оборудованием.

Отец ребенка в настоящее время находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили изданию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

О пожаре во дворе жилого дома в Волгограде стало известно утром 1 декабря. В одной из машин обнаружили два ацетиленовых баллона. Предварительно, к возгоранию могла привести утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, что из-за пожара полностью выгорели четыре припаркованных у жилого дома автомобиля.

Позже в сети появилось видео с моментом взрыва. На них видно, как отец сажает ребенка в машину, после чего направляется за руль. Спустя несколько секунд мужчина выходит из автомобиля, открывает багажник, после чего происходит взрыв.