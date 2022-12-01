Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 1 декабря 2022Россия

Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины

Соседи погибшего в горящей машине в Волгограде мальчика заявили, что его могли спасти

Фото: Shutterstock

Трехлетнего мальчика, который погиб после взрыва машины во дворе жилого дома в Волгограде, можно было спасти. Новые подробности о происшествии рассказали соседи пострадавшей семьи в беседе с журналистами портала E1.ru.

По словам местных жителей, они выбежали на улицу сразу после взрыва, но не знали, что внутри горящего автомобиля находится ребенок. Россияне заметили только лежащего на земле без сознания отца и плачущую мать мальчика, которая что-то кричала. Как рассказала очевидица происшествия, ее муж просмотрел записи с камер наблюдения и увидел, как отец ребенка сажает его в машину, а спустя несколько секунд происходит взрыв. «Мальчика можно было спасти, но никто не знал, что он в машине», — заявила женщина.

После происшествия мать погибшего ребенка забрали родственники, чтобы помочь справиться с шоком. Журналисты портала выяснили, что она работала на индивидуального предпринимателя, который в том числе занимался газовым оборудованием.

Отец ребенка в настоящее время находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили изданию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

О пожаре во дворе жилого дома в Волгограде стало известно утром 1 декабря. В одной из машин обнаружили два ацетиленовых баллона. Предварительно, к возгоранию могла привести утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, что из-за пожара полностью выгорели четыре припаркованных у жилого дома автомобиля.

Позже в сети появилось видео с моментом взрыва. На них видно, как отец сажает ребенка в машину, после чего направляется за руль. Спустя несколько секунд мужчина выходит из автомобиля, открывает багажник, после чего происходит взрыв.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали избегать допущенной при сотрудничестве с Россией ошибки
Россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны
Глава Евросовета рассказал о заявлении Си Цзиньпина о поставках оружия России
Врач назвала безопасную дозу майонеза в день
Российские сенаторы предложили запретить латиницу в рекламе
Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде
VK представила новую умную колонку
Девочка проглотила игрушечный шарик, едва не умерла и перенесла пять операций
Закрытие магазина H&M в центре Москвы сняли на видео
Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.