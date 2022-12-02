Кремль назвал причину сложности поиска почвы для переговоров с США

Песков: США не признают новые территории России, что усложняет поиск почвы для переговоров

США по-прежнему не признают новые территории в составе России, и эта ситуация усложняет поиск почвы для переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости в пятницу, 2 декабря.

«Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу Украины, если тот проявит интерес к завершению конфликта. При этом американский лидер добавил, что в ближайшее время не планирует общаться с российским президентом.

Позднее заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что Байден не вкладывает в эти слова серьезного смысла.