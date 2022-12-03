Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР
Умер олимпийский чемпион-1972 по баскетболу в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов
Бывший баскетболист сборной СССР и московского ЦСКА Алжан Жармухамедов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте красно-синих.
В клубе рассказали, что бывший спортсмен скончался после продолжительной болезни. ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Жармухамедова.
В составе сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпийских игр 1972 года и бронзу Олимпиады-1976. На его счету три титула чемпионата Европы, а также серебро и бронза чемпионатов мира. Вместе с ЦСКА баскетболист выиграл Кубок европейских чемпионов и стал десятикратным чемпионом СССР.
В июне 2022 года умер олимпийский чемпион Игр-1980 в Москве Олег Молибога. Бывший баскетболист скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 69 лет.