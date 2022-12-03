Байдену понадобилась помощь для выхода со встречи с британским принцем Уильямом

Байдену понадобилась помощь, чтобы найти выход после встречи с британским принцем Уильямом

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы найти выход после встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом. Соответствующий фрагмент был опубликован на Youtube-канале C-SPAN.

Встреча главы США и британского принца состоялась на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Американский лидер выразил недоумение в связи с отсутствием на Уильяме пальто, невзирая на прохладную погоду. «Где ваше пальто? Рад видеть вас снова», — обратился к нему Байден. После непродолжительного диалога с принцем американский президент сделал шаг в сторону, после чего охрана указала главе Белого дома правильное направление.

Это не первый случай, когда Байден затрудняется найти дорогу. Например, в октябре, президент заблудился после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Тогда охране пришлось подсказать американскому лидеру, как пройти.