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14:50, 3 декабря 2022Спорт

Черчесов отреагировал на отсутствие предложений из России

Тренер Станислав Черчесов заявил, что его не печалит отсутствие предложений из России
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на отсутствие предложений из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист рассказал, что не получает предложения о работе из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «И меня это не печалит», — подчеркнул Черчесов.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны. В этом сезоне венгерский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году.

Анастасия Борисова
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