Тренер Станислав Черчесов заявил, что его не печалит отсутствие предложений из России

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на отсутствие предложений из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист рассказал, что не получает предложения о работе из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «И меня это не печалит», — подчеркнул Черчесов.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны. В этом сезоне венгерский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году.