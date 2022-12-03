Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»

Дзюба заявил, что терпеть не может игроков сборной Польши из-за отказа играть с Россией

Российский футболист Артем Дзюба рассказал о своем отношении к сборной Польши после отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года. Его слова приводит YouTube-канал «Площадка».

«В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли"», — описал ситуацию нападающий. Он добавил, что тем не менее хотел бы встретиться с командой Польши на поле.

27 ноября Дзюба заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира в Катаре. «По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то!» — пошутил футболист.

Cборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 после того, как команда России была дисквалифицирована Международной федерацией футбола (ФИФА). До того, как ФИФА озвучила решение, команды Польши, Чехии и Швеции отказались играть с российскими футболистами из-за сложной политической обстановки. В результате сборная Польши обыграла шведов в стыках и вышла на мундиаль.