Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Витязь
3:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
18:00 (Мск)
США
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Аргентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:28, 3 декабря 2022Спорт

Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»

Дзюба заявил, что терпеть не может игроков сборной Польши из-за отказа играть с Россией
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский футболист Артем Дзюба рассказал о своем отношении к сборной Польши после отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года. Его слова приводит YouTube-канал «Площадка».

«В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли"», — описал ситуацию нападающий. Он добавил, что тем не менее хотел бы встретиться с командой Польши на поле.

27 ноября Дзюба заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира в Катаре. «По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то!» — пошутил футболист.

Cборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 после того, как команда России была дисквалифицирована Международной федерацией футбола (ФИФА). До того, как ФИФА озвучила решение, команды Польши, Чехии и Швеции отказались играть с российскими футболистами из-за сложной политической обстановки. В результате сборная Польши обыграла шведов в стыках и вышла на мундиаль.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
На Цветном бульваре в Москве загорелся ресторан
Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»
Раскрыт процент довольных своим материальным положением россиян
Швырнувшего микрофон и покинувшего сцену Лепса сняли на видео
В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана в Лондоне
В ЛНР заявили о переброске группировок ВСУ с польскими наемниками под Кременную
Ивлеева вспомнила о желании уйти в монастырь
В Венгрии оценили влияние на Европу потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.