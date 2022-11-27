Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
Сегодня
13:00 (Мск)
Коста-Рика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Зенит
Сегодня
16:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Бельгия
Сегодня
16:00 (Мск)
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
19:00 (Мск)
Канада
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
11:06, 27 ноября 2022Спорт

Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что не смотрит чемпионат мира-2022 в Катаре

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российский футболист Артем Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что не смотрит матчи турнира. «По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то!» — посмеялся Дзюба.

С августа по ноябрь 2022 года российский нападающий выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Дзюба принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточное количество игрового времени.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту транспортной инфраструктуры
Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды
Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек
За сутки в России выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
В Бразилии подросток застрелил четырех человек в двух школах
Езду на самокатах запретят на ряде улиц в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.