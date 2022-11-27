Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что не смотрит чемпионат мира-2022 в Катаре

Российский футболист Артем Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что не смотрит матчи турнира. «По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то!» — посмеялся Дзюба.

С августа по ноябрь 2022 года российский нападающий выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Дзюба принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточное количество игрового времени.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.