Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Витязь
3:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
18:00 (Мск)
США
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Миннесота Уайлд
2:1
2-й период
live
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Аргентина
2:0
2-й тайм
live
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:23, 3 декабря 2022Спорт

Дзюба высказался о профессионализме Черчесова

Артем Дзюба заявил, что Станислав Черчесов везде доказывает, что он хороший специалист
Станислав Черчесов (слева) и Артем Дзюба (справа)

Станислав Черчесов (слева) и Артем Дзюба (справа). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский футболист Артем Дзюба высказался о профессионализме бывшего тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Его слова приводит YouTube-канал «Площадка».

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», — заявил нападающий.

Ранее 3 декабря Дзюба рассказал о своем отношении к сборной Польши после отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года. «В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли"», — сказал футболист.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году. В данный момент специалист возглавляет венгерский «Ференцварош».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC 13
Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества
Раскрыт секрет московского дома с розовыми стеклами
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Украине
СБУ опубликовала список попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в ЛНР
Москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.