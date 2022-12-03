В Литве сообщили о переходе контингента США в режим боевой готовности

Генерал-лейтенант Рупшис: контингент США в Литве перешел в режим боевой готовности

Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что военный контингент США в стране переходит в режим боевой готовности. Об этом он сказал в беседе с LRT Radio, передает РБК.

Как рассказал Рупшис, до начала российской спецоперации американские войска в Литве находились для сдерживания, однако на данный момент они уже будут готовы к обороне. При этом в последнее время Вашингтон усиливает военное присутствие во всей Европе, добавил он. «К 2025 году у нас будут ротационные подразделения США, которые будут проводить свою военную подготовку, обучение, иметь сдерживающий фактор, но и эти подразделения будут готовы проводить оборонительные действия вместе с нами и вместе с другими союзниками», — отметил литовский военный.

Ранее стало известно, что Литва к 2026 году планирует разместить на территории страны бригады немецких военных. Также в стране приняли решение увеличить численность активного армейского резерва к 2025 году.