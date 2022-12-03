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11:46, 3 декабря 2022Наука и техника

Американский Orion начал покидать окололунную орбиту

НАСА: корабль Orion начал покидать окололунную орбиту

Фото: NASA

Корабль Orion, запуск которого произошел в рамках миссии Artemis I, начал покидать окололунную орбиту. Об этом сообщает НАСА.

«Orion начал путь к Земле, осуществив 1 декабря запуск двигателя, чтобы покинуть орбиту, расположенную в тысячах миль над поверхностью Луны», — говорится в пресс-релизе американского космического агентства.

Отмечается, что «инженеры протестировали системы, чтобы улучшить понимание работы космического корабля в преддверии будущих миссий с астронавтами на борту».

Следующий запуск двигательной установки Orion запланирован на 5 декабря, когда корабль будет находиться на высоте 126,7 километра над поверхностью Луны.

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В ноябре НАСА сообщило, что Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

В том же месяце американское космическое агентство показало снятую кораблем Orion восходящую Землю.

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Иван Потапов
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