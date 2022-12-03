ВКС России получили очередную партию Су-35С

ОАК: ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили очередную партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщает «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

«Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе компании.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, в настоящее время «производственные мощности КнААЗ полностью загружены». «Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах», — сказал руководитель.

В ноябре ОАК сообщила, что очередной отремонтированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 передан в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России.

В сентябре военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский заметил, что по своим возможностям в ходе спецоперации России на Украине истребитель-перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом» практически не отличается от бомбардировщика Ту-22М3 с ракетами Х-22 (или Х-32).