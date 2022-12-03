Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:25, 3 декабря 2022Наука и техника

ВКС России получили очередную партию Су-35С

ОАК: ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили очередную партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщает «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

«Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе компании.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, в настоящее время «производственные мощности КнААЗ полностью загружены». «Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах», — сказал руководитель.

В ноябре ОАК сообщила, что очередной отремонтированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 передан в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России.

В сентябре военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский заметил, что по своим возможностям в ходе спецоперации России на Украине истребитель-перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом» практически не отличается от бомбардировщика Ту-22М3 с ракетами Х-22 (или Х-32).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожья описали военную обстановку в регионе
Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР
Захарова уличила ООН в сокрытии сексуального рабства беженок из Украины в Европе
Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в улицы Бандеры и Петлюры
Швеция передала Турции осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана
Украина запретит жителям приграничных областей пересекать границы с Россией
МВД сообщило об обнаружении схрона ВСУ с минами в Херсонской области
Психолог раскрыла способ грустить правильно
Литва вернула Украине отремонтированную военную технику
Российский разведчик рассказал о сдаче заблокированных в танках солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.