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10:44, 3 декабря 2022Бывший СССР

Минкульт Украины оценил возможность передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ

Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил, что передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ не будет

Фото: SergKh78 / Wikimedia

Речи о передачи Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) не идет. Так вероятность перехода права собственности на монастырский комплекс оценил глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Ткаченко, права на здания Лавры находятся у государства, а процесс перерегистрации юрлица никак не связан с интересом Службы безопасности Украины (СБУ) к монастырю.

«Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. (...) Просто так совпало. (...) Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется», — объяснил Ткаченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев занимается подготовкой к «захвату» Киево-Печерской лавры.

Незадолго до этого появились сообщения о том, что Киево-Печерская лавра стала монастырем в составе раскольнической Православной церкви Украины. Уточнялось, что теперь в качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко.

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Марк Леонов
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