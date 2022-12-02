Захарова сообщила о подготовке Киева к «захвату» Киево-Печерской Лавры

Представитель МИД Захарова: Киев занимается подготовкой к «захвату» Киево-Печерской Лавры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев занимается подготовкой к «захвату» Киево-Печерской лавры. Этим она поделилась в своем Telegram-канале.

«Идет подготовка к захвату Киево-Печерской лавры, стартовавшему вчера на Банковой», — написала дипломат. Она добавила, что киевский режим, который возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, «руководит расколом православия» в стране.

Ранее стало известно, что Киево-Печерская лавра стала монастырем в составе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Уточняется, что теперь в качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко.

Cоветник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отреагировал на переход Лавры к ПЦУ, указав, что регистрация лавры на Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменена.