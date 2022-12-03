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14:37, 3 декабря 2022Россия

В ДНР поразили пункты временной дислокации иностранных наемников

Минобороны заявило о поражении двух пунктов дислокации наемников у Краматорска в ДНР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Об этом в субботу, 3 декабря, заявило Минобороны России.

В министерстве также сообщили, что у села Каленики в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Помимо того, 3 декабря Минобороны рассказало об уничтожении российскими военными до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Уточнялось, что украинские военные предприняли попытку атаковать населенный пункт Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

В конце ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил, что проверит информацию об участии наемников из стран НАТО в боевых действиях на стороне ВСУ. По информации ведомства, в Донбассе под видом частных военных компаний расположились силы стран Североатлантического альянса. В СКР заявили, что таких компаний около десяти.

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Олег Давыдов
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