Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 190 украинских военных за сутки

Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 военных Украины на различных направлениях. О потерях украинской стороны сообщило журналистам Министерство обороны России.

Так, на краснолиманском направлении российские военные сорвали планы украинской стороны по наступлению в районе Коломыйчихи и Житловки в Луганской народной республике. По данным Минобороны, противник потерял более 30 военных, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении военные Украины несколько раз предпринимали попытки восстановить положение в районе Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки в Донецкой народной республике. Российские подразделения смогли их остановить. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин.

За сутки российская сторона нанесла удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также поразила 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 195 районах.

Ранее стало известно, что на южнодонецком направлении ВСУ несколько раз попытались начать контратаку в районе Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР, однако российские авиация и артиллерия отбросили их на исходные позиции. Потери украинской стороны составили более 40 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Купянском направлении было уничтожено до 60 бойцов ВСУ. Украинские военные попытались атаковать Куземовку в ЛНР, однако ВС России нанесли по ним удары из артиллерийских орудий и тяжелых огнеметных систем. Также были уничтожены два танка ВСУ, три бронетранспортера, четыре пикапа и боевая машина пехоты.

Кроме того, в районе Краматорска в ДНР силами ВС России были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. У села Каленики в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.