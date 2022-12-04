Шесть воевавших на стороне Киева грузин погибли под Артемовском

Посольство Украины сообщило о гибели под Артемовском шести грузинских добровольцев

За последние дни под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство Украины в Грузии.

2 декабря дипмиссия рассказала о гибели Джамбулата Хоперии, 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили. Сообщалось, что группа грузинских бойцов под Артемовском попала в окружение.

При этом, по данным телеканала Mtavari, с начала российской спецоперации на Украине погибли 33 добровольца из Грузии.

22 октября стало известно, что в Донбассе были убиты двое наемников из Грузии. Один из них погиб во время ракетного удара в Луганской народной республике.

Ранее военный эксперт Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что причина участия грузинских добровольцев в боях на Украине — это обида на Россию за проигранные войны в Абхазии и Южной Осетии. Еще одну причину создания подразделений из грузинских добровольцев Норин видит в желании украинского командования получить мотивированную пехоту.