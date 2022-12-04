Шесть воевавших на стороне Киева грузин погибли под Артемовском
За последние дни под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство Украины в Грузии.
2 декабря дипмиссия рассказала о гибели Джамбулата Хоперии, 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили. Сообщалось, что группа грузинских бойцов под Артемовском попала в окружение.
При этом, по данным телеканала Mtavari, с начала российской спецоперации на Украине погибли 33 добровольца из Грузии.
22 октября стало известно, что в Донбассе были убиты двое наемников из Грузии. Один из них погиб во время ракетного удара в Луганской народной республике.
Ранее военный эксперт Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что причина участия грузинских добровольцев в боях на Украине — это обида на Россию за проигранные войны в Абхазии и Южной Осетии. Еще одну причину создания подразделений из грузинских добровольцев Норин видит в желании украинского командования получить мотивированную пехоту.