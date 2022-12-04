Российская воспитательница ударила мальчика головой об стол и попала на видео

Воспитательница во Владикавказе обругала мальчика в детсаду и ударила его головой об стол

Воспитательница во Владикавказе обругала мальчика в детском саду и ударила его головой об стол. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы на странице группы «ЧП Владикавказ» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике россиянка кричит на воспитанника, сидящего за столом с другими детьми. Мальчик начинает плакать, работница дошкольного учреждения прижимает его голову к столу.

Позже родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. Кроме того, по факту случившегося сотрудники прокуратуры Северной Осетии начали проводить доследственную проверку.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве воспитательница избила ребенка в детском саду до сотрясения мозга.

Произошедшим заинтересовались в следственном отделе Бутырского района и межрайонной прокуратуры.