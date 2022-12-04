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23:10, 4 декабря 2022Спорт

Легенда МЮ сравнил Мбаппе с Роналду и Месси

Рио Фердинанд назвал француза Килиана Мбаппе наследником трона Месси и Роналду

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил француза Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Его слова приводит Eurosport.

Фердинанд назвал 23-летнего Мбаппе наследником трона португальца и аргентинца. «Он феноменально талантлив и умеет захватить внимание. Мы все думали о том, кто же сменит Месси и Роналду, и этот парень стоит первым в очереди. Он умеет просто проскользнуть мимо защитника», — поделился легенда МЮ. Он добавил, что нападающий уже стал мировой суперзвездой.

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3 декабря 2022

Ранее 4 декабря Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира. В матче 1/8 финала против Польши (3:1) он отметился дублем и достиг отметки в девять забитых мячей на мундиалях, для этого ему потребовалось 11 матчей. Француз стал первым игроком в истории, которому удалось поразить ворота соперников девять раз в возрасте до 24 лет. Кроме того, по общему числу голов на мировых первенствах Мбаппе обогнал 37-летнего Роналду, в активе которого восемь забитых мячей на мундиалях, и сравнялся с 35-летним Месси.

Сборная Франции по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре. Действующие чемпионы мира встретятся с победителем матча между командами Англии и Сенегала.

Дарья Коршунова
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