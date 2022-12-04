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20:49, 4 декабря 2022Спорт

Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира

Француз Килиан Мбаппе забил девять мячей на чемпионате мира до 24 лет и установил рекорд

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира в матче 1/8 финала против Польши. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре, прошедшей 4 декабря, Мбаппе оформил дубль. Таким образом, он достиг отметки в девять забитых мячей на чемпионатах мира, для этого ему потребовалось 11 матчей. Француз стал первым игроком в истории, которому удалось поразить ворота соперников девять раз в возрасте до 24 лет.

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3 декабря 2022

По общему числу голов на мировых первенствах 23-летний Мбаппе обогнал 37-летнего португальца Криштиану Роналду, в активе которого восемь забитых мячей на мундиалях, и сравнялся с 35-летним аргентинцем Лионелем Месси. Среди действующих игроков лучший показатель у немца Томаса Мюллера — десять голов. Рекордсменом является еще один немец, Мирослав Клозе, который 16 раз поражал ворота соперников на чемпионатах мира.

Сборная Франции по футболу победила команду Польши со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре. Помимо Мбаппе, голами отметились французский нападающий Оливье Жиру и польский форвард Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.

Дарья Коршунова
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