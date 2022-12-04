Военкор рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ в Курдюмовке

Военкор Симонов заявил, что ВСУ попытались атаковать позиции ЧВК «Вагнер» в Курдюмовке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку контратаковать позиции частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в поселке Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале «Брюссельский связной».

Военкор сообщил, что личный состав и техника ВСУ уничтожены. Контроль над населенным пунктом сохранен.

2 декабря в Минобороны заявили, что российские войска полностью зачистили от бойцов ВСУ поселок Курдюмовка. В результате были уничтожены более 60 украинских военных, три танка и шесть боевых бронемашин.

О том, что российские войска взяли Курдюмовку под контроль, стало известно 1 декабря. В тот же день Вооруженные силы России заняли поселок Андреевка в ДНР, уничтожив в ходе боя более 40 украинских военных.