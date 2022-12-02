Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР

Минобороны России рассказало о взятии под контроль населенного пункта Курдюмовка в ДНР

Российские войска полностью зачистили от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Новые подробности журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные заняли поселок в ходе успешного наступления на донецком направлении. В результате были уничтожены более 60 бойцов ВСУ, три танка и шесть боевых бронемашин.

О том, что российские войска взяли Курдюмовку под контроль стало известно 1 декабря. В тот же день Вооруженные силы России заняли поселок Андреевка в ДНР, уничтожив в ходе боя более 40 украинских военных.