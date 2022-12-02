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11:24, 2 декабря 2022Россия

Военкор объяснил значение взятия Курдюмовки российскими войсками

Военкор Поддубный: взятие Курдюмовки позволит перерезать логистику ВСУ в районе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие Курдюмовки в ДНР позволило артиллерии российских войск взять под контроль все дороги, ведущие из Артемовска. Об этом в своем Telegram-канале высказался военкор Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, на фоне потери территорий, личного состава и техники командование ВСУ перебрасывает под Артемовск все новые и новые силы со второй линии обороны.

Благодаря контролю над Курдюмовкой и прилегающими высотами ВС РФ могут поражать пути снабжения группировки ВСУ на артемовском направлении, в том числе в районах Часового Яра и Константиновки.

«Все это обламывает снабжение ВСУ, усложняет им вывоз своих раненых, коих за последние дни в Артемовск доставляют сотнями», — пишет Поддубный.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали наносить артиллерийские удары по Часовому Яру, от которого зависит снабжение украинских военных на артемовском направлении.

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Варвара Кошечкина
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