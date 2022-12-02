Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру

WarGonzo: ЧВК «Вагнер» наносят удары по Часовому Яру, чтобы нарушить логистику ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» наносят артиллерийские удары по позициям ВСУ на артемовском направлении после того, как заняли поселок Курдюмовка. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Под ударами артиллерии находятся позиции украинских военных в Клещеевке и Часовом Яру. Последний из населенных пунктов играет ключевую роль для ВСУ: огневой контроль над этим участком способен нарушить логистику украинской армии на артемовском направлении.

Кроме того, под огнем артиллерии находятся Бахмут, Бахмутское, Соледар и Яковлевка.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командный пункт ВСУ, который дислоцируется в Артемовске, готов к эвакуации из города