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10:40, 2 декабря 2022Бывший СССР

Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру

WarGonzo: ЧВК «Вагнер» наносят удары по Часовому Яру, чтобы нарушить логистику ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» наносят артиллерийские удары по позициям ВСУ на артемовском направлении после того, как заняли поселок Курдюмовка. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Под ударами артиллерии находятся позиции украинских военных в Клещеевке и Часовом Яру. Последний из населенных пунктов играет ключевую роль для ВСУ: огневой контроль над этим участком способен нарушить логистику украинской армии на артемовском направлении.

Кроме того, под огнем артиллерии находятся Бахмут, Бахмутское, Соледар и Яковлевка.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командный пункт ВСУ, который дислоцируется в Артемовске, готов к эвакуации из города

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Варвара Кошечкина
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